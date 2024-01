Trzustkę wyleczą skutecznie

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie dysponuje nowymi możliwościami leczenia pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Dzięki zakupowi nowej aparatury, w tym endoskopu ultrasonograficznego, w ośrodku wykonywany jest drenaż wewnętrzny zbiornika z martwicą oparty o dostęp endoskopowy. Zabieg trwa jedynie kilkanaście minut i zastępuje długie, obarczone dużym ryzykiem operacje chirurgiczne. W czwartek 4 stycznia dziennikarzom zaprezentowano ten sprzęt – jego koszt wyniósł ponad 1 mln 700 tys zł – a także pierwszego pacjenta, który otrzymał to leczenie i właśnie tego dnia wychodził do domu. Dzięki nowej aparaturze i systemowi nowoczesnych, samorozprężanych stentów (lumen-apposing metal stents – LAMS) służących do zespoleń endoskopowych 28 grudnia ub r w oddziale wykonano zabieg drenażu dużego, kilkunastocentymetrowego zbiornika z martwicą okołotrzustkową zlokalizowanego w przestrzeni zaotrzewnowej, za żołądkiem, w okolicy trzustki i śledziony informował lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego SPSK Nr 4 w Lublinie, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. n. med. Witold Zgodziński.

Małoinwazyjny zabieg drenażu wewnętrznego zbiornika martwicy w SPSK Nr 4 w Lublinie jako jeden z pierwszych pacjentów przeszedł 47-letni pan Emil.

