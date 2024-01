Nowoczesny trakt operacyjny czeka na pacjentów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie przygotowuje się do oficjalnego otwarcia nowej części placówki – budynku R.

Oficjalne otwarcie budynku R. z którego skorzystają pacjenci wymagający zabiegów operacyjnych odbędzie się na początku lutego. Wcześniej, pod koniec stycznia obiekt zwiedzili przedstawiciele lubelskich mediów.

Budynek R posiada trzy kondygnacje, a jego całkowita powierzchnia wynosi 6500 m2. Jest skomunikowany z pozostałą częścią szpitala. W nowym obiekcie znalazły się: blok operacyjny, w skład którego wchodzi 5 sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami funkcyjnymi oraz sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej.

Będzie tu też Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z 18 łóżkami w pokojach 2- i 4-łóżkowych. Przewidziano także 2 izolatki, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz pomieszczenia dla personelu, jak również pomieszczenia funkcyjne i magazynowe.

Poza tym w nowym budynku będzie mieścić się apteka szpitalna i Centralna Sterylizacja bezpośrednio skomunikowana z nowym blokiem operacyjnym.

Obiekt powstał dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w WSzS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”. Całkowita wartość projektu to 85,7 mln zł, z czego blisko 84,3 mln zł (99% wydatków kwalifikowalnych) stanowiło wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zaś Budżetu Województwa Lubelskiego dołożył ponad 856 tys. zł. To ostatnia inwestycja w ochronę zdrowia z poprzedniej pespektywy unijnej na lata 2014-2020. Oddanie budynku R to zakończenie po 20 latach budowy szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickich.

