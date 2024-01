Naukowcy młodzi – ich dorobek kongresowy

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowało jubileuszową 10. Edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors.

Konferencja skierowana do studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy i doktorantów z całego świata odbyła się w dniach 18-20 stycznia br. Lubelska Izba Lekarska objęła patronatem to wydarzenie.

– Jubileuszowa 10 edycja przyciągnęła do Lublina rzeszę młodych badaczy i naukowców, którzy prezentowali wyniki swoich naukowych prac. Wśród nich znaleźli się również studenci Uniwersytetu Medycznego, zajmując wysokie lokaty w różnych sesjach naukowych. Podczas 19 sesji naukowych poruszono wiele kwestii dotyczących rozwoju nauki w różnych dziedzinach, wiele z nich zostało zaprezentowanych przez lubelskich studentów – informuje Dawid Staniak z STN -u.

Jednak największym wyróżnieniem była sesja GRAND PRIX, która odbyła się w sobotę 20 stycznia, podczas której zaprezentowane zostały najlepsze prace oryginalne, wyłonione przez komitet naukowy. – Wygrana ta powędrowała do studentki naszej uczelni – Kamili Komajdy, która zaprezentowała swoją pracę pt. „Development and validation LC-MS/MS method to qualitative and quantitative detection of xenobiotics set as dry blood spots on clothing material”.

Konferencja przyjęła hybrydową formę co pozwoliło na uczestnictwo studentów z różnych ośrodków akademickich zarówno polskich jak i zagranicznych. Swoje prace zaprezentowało 180 uczestników a w konferencji uczestniczyło też 150 słuchaczy biernych, którzy uczestniczyli w warsztatach, wykładach i sesjach naukowych.

– Gościliśmy zagranicznych studentów z Chorwacji, Rumunii, Litwy, Cypru, Indonezji, Finlandii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny – wylicza Dawid Staniak.

