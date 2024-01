Julia, Jakub, Alicja i Nikodem – lubelskie czworaczki

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przyszły na świat czworaczki. W porodzie uczestniczył duży, liczący kilkanaście osób zespół ginekologów położników, neonatologów oraz położnych.

Takie narodziny zdarzają się raz na 700 tysięcy porodów ale w szpitalu przy ul. Jaczewskiego to już trzeci taki przypadek. Poprzednie czworaczki urodziły się tu w 2018 i 2011 roku.

Teraz, 10 styczniu 2024 roku urodziły się dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Dzieci przyszły na świat pod koniec 31. tygodnia ciąży przez cesarskie cięcie wykonane przez specjalistów Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa SPSK Nr 4 w Lublinie kierowanego przez prof. Tomasza Paszkowskiego. Od razu trafiły pod opiekę zespołu Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4 w Lublinie, którym kieruje dr n. med. Eulalia Majewska. Oba oddziały są ośrodkami klinicznymi o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

– Walczyliśmy o to, aby utrzymać tę ciążę do momentu, kiedy szanse na przeżycie dzieci będą optymalne. Taki poród w szpitalu to ogromne zadanie logistyczne. Chodzi między innymi o wykonanie cesarskiego cięcia w sposób planowy, z pełną obsadą i mobilizacją personelu medycznego. Wszystko to wymagało wielu przygotowań zarówno ze strony neonatologów jak i położników i anestezjologów – tłumaczył w środę 17 stycznia w czasie spotkania z dziennikarzami prof. Tomasz Paszkowski. – W momencie narodzin Julia ważyła 1610, Jakub 1540, Alicja 1490 a Nikodem 1800 gramów.

Czwórka rodzeństwa ma już starszą, dwuletnią siostrę Gabrysię.

aa

Fot. Łukasz Głaczkowski/SPSK Nr 4 w Lublinie