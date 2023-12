Zdrowie prokreacyjne w nowej siedzibie

Po pół roku od rozpoczęcia działalności lubelskie Centrum Zdrowia Prokreacyjnego – Ośrodek Rozrodczości i Ginekologii Małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 1 przy ul. Staszica, w czwartek 7 grudnia oficjalne otwarto siedzibę tej jednostki.

Ośrodek powstał w czerwcu br. w ramach I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii kierowanej przez prof. Rafała Tarkowskiego i jest jedynym tego typu ośrodkiem w województwie.

– Naszym celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości kompleksowej opieki w obszarze tzw. zdrowia prokreacyjnego. To szansa dla par borykających się z problemem niepłodności a dotyczy on aż 10-15 % osób w wieku rozrodczym – mówił koordynujący pracą ośrodka prof. Grzegorz Polak, który wraz z zespołem : dr Moniką Abramiuk, dr Izabelą Dymanowska – Dyjak i kierującą zespołem pielęgniarskim Renatą Ochal, skupia się na wprowadzaniu nowoczesnych świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności oraz terapii endometriozy.

Jednostka zapewnia porady ambulatoryjne oraz leczenie szpitalne parom cierpiącym z powodu niepłodności. – Do programu przystąpiło już ponad 50 par. Większość jest jeszcze na etapie diagnostyki, warto jednak podkreślić, że w procesie leczenia uzyskano już 9 ciąż, które są na różnym etapie – mówi dr Dymanowska-Dyjak.

