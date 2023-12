Tak zęby leczono

Uroczyste otwarcie wyjątkowej wystawy historycznej pt. „Urok starego gabinetu dentystycznego” rozpoczęło obchody 50-lecia nauczania stomatologii w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W otwarciu wystawy, które odbyło się 5 grudnia br w Collegium Maius przy ulicy Jaczewskiego 4 uczestniczył rektor prof. Wojciech Załuska.

Ekspozycja, na którą składają się fotele dentystyczne, wiertła oraz inne narzędzia i przyrządy, to eksponaty pochodzące z prywatnej kolekcji stomatologa Piotra Kuźnika z Częstochowy, którego pasją jest kolekcjonowanie zabytków ukazujących historię stomatologii od pierwszych praktyk w dbaniu o zdrowie jamy ustnej do lat powojennych. W zbiorach założonego przez dr Kuźnika Muzeum Stomatologii znajdują się eksponaty od starożytnego Rzymu do okresu PRL-u. Prezentowana w Lublinie wystawa ma na celu zaprezentowanie metod, praktyk i technologii stosowanych w stomatologii od początków XIX w.

Eksponaty prezentowane będą do 5 stycznia 2024 roku w następujących miejscach:

Collegium Maius, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (ul. K. Jaczewskiego 4)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie (ul. W. Chodźki 6, poziom „0”)

Muzeum Historii Miasta Lublina – Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie (Brama Krakowska), od wtorku do soboty, w godz. 9:00-16:00 (ostatnie wejście godz. 15:30).

