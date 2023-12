Od 50 lat uczą stomatologii

Pół wieku nauczania stomatologii świętował na początku grudnia Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Z tej okazji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Dydaktyczna pod hasłem: „Określenie standardów bezpieczeństwa pacjenta w opiece stomatologicznej”. Uroczystość była okazją nie tylko do naukowych prelekcji, wykładów i dyskusji, ale również do wręczenia medali oraz okolicznościowych wyróżnień dla osób najbardziej zaangażowanych w tworzenie lubelskiej stomatologii co miało miejsce w sobotę 9 stycznia o godz. 9:00 w auli Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4.W tym spotkaniu uczestniczył prezes ORL Leszek Buk.

Dzień wcześniej odbyło się III Międzynarodowe Sympozjum „Advances in Dental Education”, czyli spotkanie edukacyjne dziekanów i prodziekanów wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym w Polsce i za granicą. Niezwykle interesującym akcentem jubileuszu były dwie wystawy stomatologiczne: historyczna i fotograficzna.

Opr. aa