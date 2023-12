Nowoczesna stacja dializ w Zamościu

Szpital „papieski” w Zamościu w poniedziałek 18 grudnia br. oficjalnie otworzył nowoczesną stację dializ. Pacjenci mają z niej skorzystać po świętach. Nowoczesny obiekt powstał po gruntownej modernizacji budynku H, czyli dawnego Oddziału Rehabilitacji.

W ramach inwestycji, która kosztowała ponad 4 miliony złotych powstało 21 stanowisk do hemodializ, w tym izolatka. Zmienił się układ pomieszczeń, remont dotyczył między innymi modernizacji instalacji, docieplenia budynku czy kupna i montażu nowego wyposażenia. Zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody koniecznej do pracy sztucznych nerek.

– Pacjenci dotychczas byli także dializowani w warunkach szpitalnych, przy czym stara stacja powstała wtedy, kiedy szpital – mówił podczas otwarcia Radiu Lublin Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. – Sprzęt był wyeksploatowany. Oczywiście urządzenia były serwisowane, ale to bardzo dużo kosztowało szpital, bo sprzęt ulegał częstym awariom. Musieliśmy ponosić wielkie koszty, żeby ten sprzęt był sprawny. To zmusiło nas, by zabiegać o pozyskanie środków i stworzyć warunki, jakich oczekiwalibyśmy docelowo. Dotychczas mieliśmy 14 stanowisk dializacyjnych – dodał.

Zamojska inwestycja, to druga w województwie publiczna stacja dializ w szpitalu. Pierwsza, która na początku miesiąca ruszyła w nowym budynku, działa w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

Nowa lokalizacja stacji dializ pozwoli na kolejne zmiany w „papieskim” szpitalu. Na parter budynku C, w miejsce gdzie do tej pory byli dializowani chorzy, przeniesie się Oddział Pediatrii.

W efekcie remontu powstanie tu: izba przyjęć, sześć sal łóżkowych dla dzieci starszych, trzy sale łóżkowe dla dzieci poniżej 3 lat, dwie izolatki oraz pomieszczenia towarzyszące niezbędne dla lekarzy i personelu medycznego czy zaplecze gospodarcze. Pediatra, która niedawno obchodziła rok działalności, pracuje w miejscu tymczasowym. Zmodernizowane pomieszczenia po stacji dializ będą jej lokalizacją docelową.

(oprac. jkg)

Ilustracja: materiały inwestora