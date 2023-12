Mikołaj przybył! Spotkanie w teatrze H. Ch. Andersena

Nie tylko paczki i spotkanie z Mikołajem czekały na dzieci, które uczestniczyły w imprezie zorganizowanej przez Lubelską Izbę Lekarską 9 i 10 grudnia w Teatrze im. Hansa Christiana Andersena na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Mikołajki rozpoczął spektakl pt. „Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy”, potem były zabawy z animatorami a zwieńczeniem spotkania była oczywiście wizyta Mikołaja rozdającego upominki dla każdego ze zgłoszonych dzieci (w spotkaniu uczestniczyło ok. 250 lekarskich dzieci wieku do 12 roku życia).

W sobotę do zabawy zapraszała wiceprezes ORL Wioletta Szafrańska -Kocuń a w niedzielę wiceprezes ORL Dariusz Samborski.

aa