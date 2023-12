Koordynować stażem po nowemu

Specjalne spotkanie dla koordynatorów szkolenia lekarzy stażystów i lekarzy dentystów odbyło się w piątek 1 grudnia w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Poprowadziła je dr Monika Bojarska-Łoś, wiceprezes ORL a także przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego LIL.

W spotkaniu uczestniczyło 18 lekarzy z naszego regionu, którzy koordynują przebieg staży podyplomowych. – W tym roku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia zostały wprowadzone zmiany w przebiegu stażu podyplomowego i właśnie z tego powodu spotykamy się aby wyjaśnić na czym one polegają i jak je należy rozumieć – mówiła dr Bojarska-Łoś.

Najważniejszą zmianą jest do wprowadzenie trwającego 10 tygodni stażu personalizowanego, w czasie którego młody lekarz sam może wybrać 3 dziedziny medycyny, które go interesują. Oczywiście obok obowiązkowej części stażu. Nowością są też dwa nowe kierunki, które obejmuje staż: komunikacja z pacjentem i z zespołem terapeutycznym a także zajęcia na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Stażysta ma też prawo do udziału w konferencjach, kursach i szkoleniach innych niż obowiązkowe (ma na to 6 dni w czasie 13-miesięcznego stażu).

