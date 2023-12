BSL3 przy WSSE

Oficjalne otwarcie Laboratorium Mikrobiologicznego klasy BSL3 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Inwestycja powstała przy ul. Pielęgniarek.

Nowy obiekt o powierzchni ponad 800 mkw., w którym mieści się Laboratorium Mikrobiologiczne z pracownią BSL3 wyposażony jest w najnowszy sprzęt do badań mikrobiologicznych, zarówno bakteriologicznych jak i wirusologicznych.

– Wykonujemy badania w zakresie diagnostyki medycznej. Zostały poszerzone możliwości o proces badań molekularnych pozwalających na identyfikację patogenu oraz wskazania jego wariantów i mutacji, sekwencjonowanie patogenów oraz badania mikrobiologiczne w zakresie wody i żywności – mówiła podczas czwartkowej uroczystości Maria Jolanta Korniszuk, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Koncepcja budowy otwieranego obiektu powstała w 2020 r. i była związana z pandemią COVID-19. Głównym celem projektu był wzrost przepustowości oraz poszerzenie możliwości wykonywanych badań. W 2020 roku WSSE w Lublinie przeprowadziła ponad 48,6 tys. badań w kierunku SARS-CoV-2, a w 2021 r. ponad 10 tys. Dotychczasowe warunki techniczne zmuszały – w czasie natężenia pandemii COVID-19 – do kierowania próbek do badań w innych laboratoriach, nawet tych poza naszym województwem.

Stopień bezpieczeństwa biologicznego (ang. Biosafety Level, BSL) określa w przedziale od 1 do 4 standard laboratoriów dostosowanych do pracy z patogenami różnych grup ryzyka. Nowy obiekt przy ul. Pielęgniarek w Lublinie ma klasę BSL3. Czynniki biologiczne należące do grupy 3 to takie, które mogą wywoływać ciężkie choroby ludzi i zwierząt, lecz których leczenie jest możliwe.

Placówki posiadające laboratoria klasy BSL3 to na przykład Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach oraz tamtejszy Państwowy Instytut Weterynaryjny.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska