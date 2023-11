Na co chorowała rodzina Fryderyka Chopina

Naukowcy pobrali materiał genetyczny z grobów bliskich kompozytora. Chodziło o ustalenie stanu zdrowia Fryderyka Chopina i przyczyny jego śmierci.

Pomysłodawcą i organizatorem badań jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, prace przeprowadzono we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Specjaliści pobrali materiał genetyczny z grobów rodziców Chopina i jego siostry Emilii.

Fryderyk Chopin (1810-1849) zmarł, mając 39 lat. Był wątły i chorowity od wczesnego dzieciństwa. W wieku 28 lat przy 170 centymetrach wzrostu ważył 45 kg. Za życia rozpoznano u niego gruźlicę i leczono na tę chorobę, m.in. głodówkami i puszczaniem krwi. W Paryżu w 1831 r., w wieku 21 lat, kompozytor miał pierwszy epizod gruźlicy krwioplucia, później często cierpiał na infekcje dróg oddechowych. Kaszel dokuczał mu przez całe życie, a przez dziesięć ostatnich lat zażywał z tego powodu „opium na cukrze”.

– W przeszłości prowadziliśmy wiele inicjatyw, które miały na celu przybliżenie nas do prawdy o stanie zdrowia Chopina. Z przekazów jego bliskich wiemy, że kompozytor był zdania, że współczesna mu medycyna nie była w stanie zrozumieć, co mu dolega. Chciał poznać przyczynę swojego stanu zdrowia, było to jego życzenie. W konsultacji ze współczesnym środowiskiem medycznym staraliśmy się znaleźć sposób, aby spróbować na te pytania odpowiedzieć – mówi Ewa Bogula-Gniazdowska z Działu ds. Nauki i Wydawnictw NIFC. Jedną z takich inicjatyw były nieinwazyjne oględziny serca Chopina, które przeprowadzono w 2014 r.

Grób rodziców Chopina oraz grób siostry Emilii znajdują się na warszawskich Starych Powązkach. Badania były możliwie nieinwazyjne. Prowadzili je medycy z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

(oprac. jkg/Nauka w Polsce)