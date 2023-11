Doktorat Honoris Causa dla prof. Roberta Rejdaka

Profesor Robert Rejdak, Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK Nr 1 odebrał w listopadzie tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Współpraca z lwowskim uniwersytetem trwa od wielu lat a zacieśniła się jeszcze bardziej kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. W Lublinie stale jest udzielna pomocy ofiarom wojny i uchodźcom.

W wywiadzie dla „Dziennika Wschodniego” (Dz.Wsch. / 16.11.2023 – cały wywiad) Profesor Robert Rejdak opowiadał m.in. o związkach lubelskiej okulistyki ze Lwowem:

– Lwów to kolebka również lubelskiej okulistyki. We Lwowie studiował prof. Tadeusz Krwawicz, we Lwowie robił specjalizację z okulistyki przybył do nas po wojnie, gdzie w zasadzie założył Uniwersytecki Ośrodek Okulistyczny, Klinikę Okulistyki. Mamy za sobą 75 lecie założenia Kliniki Okulistyki. Zacząłem współpracować z Lwowem ponad dekadę temu. Bardzo ważna była również działalność prof. Zbigniewa Zagórskiego, który organizował konferencje polsko-ukraińskie. W Lublinie było kilka edycji tych konferencji. Także jest to taki ciągły proces rozwoju współpracy. Udało mi się m.in aktywnie wspierać działalność wydawniczą, ale przede wszystkim będą to szkolenia w zakresie chirurgii oka, prowadzone w Lublinie i Lugano w Szwajcarii, w ramach działalności Europejskiej Szkoły Okulistyki ESASO

– Ostatni etap naszej współpracy ze Lwowem to wprowadzanie technik telemedycznych, medycyny cyfrowej szczególnie we wczesnej diagnostyce schorzeń oka. Ale również jako uniwersytet rozwijamy tę wczesną diagnostykę w wielu innych dziedzinach takich jak kardiologia, dermatologia, chirurgia plastyczna, okulistyka. To jest bardzo intensywna współpraca poparta wynikami, projektami i oczywiście przede wszystkim pomocą pacjentów z Ukrainy.

aa