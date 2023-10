Mikroskop nowej ery

Najnowocześniejszy mikroskop cyfrowy na kilka dni trafił do Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Sprzęt przyjechał z Monachium; był też pokazywany w Paryżu. Lublin to trzecie miasto, w którym ta aparatura pracująca w nowoczesnej technologii 3D została użyta do wykonania operacji pacjentom kliniki.

W czwartek 12 października profesor Robert Rejdak, kierownik kliniki wykonał 9 zabiegów. Jak podkreślał mikroskop działa w oparciu o kamery cyfrowe a nie jak klasyczne mikroskopy o układ soczewek. – To pozwala operatorowi wykonywać operację z niezwykłą precyzją, która zapewnia nie tylko dokładność ale daje też bezpieczeństwo.

W lubelskiej Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej technologia 3D jest znana od 6 lat, stąd przywilej skorzystania z niemieckiego mikroskopu i nadzieja, że klinika będzie kiedyś dysponowała nim na stałe. Tym bardziej, że mikroskop jest wykorzystywany w wielu operacjach okulistycznych: zaćmy, witrektomii, rekonstrukcjach pourazowych gałki ocznej i w przeszczepach rogówki.

aa