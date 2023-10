Immatrykulacja na kierunku lekarskim

– To spełnienie marzeń z dzieciństwa, decyzja zapadła jeszcze w podstawówce – wspomina Julia, która jest już oficjalnie w gronie studentów wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Żeby móc uczestniczyć w immatrykulacji na tym kierunku, młodzi ludzie musieli pokonać sporą konkurencję. O każdy indeks walczyło tu ponad 10 osób.

Kilkaset młodych osób wzięło w sobotę udział w immatrykulacji studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Już jak byłam mała myślałam, żeby iść w tym kierunku. Wolę przedmioty ścisłe i to jest najbliższe moim planom i marzeniom. Dopiero się oswajam z uczelnią i miastem, bo nie jestem z Lublina, wszystko jest nowe więc trudno mi ocenić pierwszy tydzień studiów – mówi Julia, tuż po symbolicznym przyjęciu w poczet studentów. Będzie pierwszym lekarzem w rodzinie, bliscy bardzo ją wspierali w realizacji decyzji, którą podjęła już w szkole podstawowej. Największą radość i ekscytację czuła po otrzymaniu informacji, że się dostała na studia. Uniwersytet Medyczny był jej pierwszym wyborem.

– Nie mam wymarzonej specjalizacji, zobaczę jak to będzie wyglądało. Rodzice powiedzieli, że to moja decyzja ale chyba byli zadowoleni, gdy się dostałem. Dziadkowie mi gratulowali i żartowali, że w końcu nie będą stać w kolejce do lekarza – uśmiecha się Patryk, już oficjalnie kolega z roku Julii, podobnie jak ona w białym fartuchu.

Bo w tym roku po raz pierwszy przyszli lekarze, którzy wypełnili aulę Collegium Maius, brali udział w immatrykulacji ubrani w fartuchy.

Jak tłumaczono na uczelni wprowadzenie ceremonii białego fartucha, charakterystyczny strój ma być atrybutem niezwykle ważnego etapu ich edukacji i zobowiązaniem do wierności zasadom etyki lekarskiej.

W lipcu gdy Uniwersytet Medyczny wstępnie podsumował rekrutację podawano, że o przyjęcie na kierunek lekarski ubiegało się 3600 osób, czyli 10,7 kandydata na jedno miejsce.

Podczas sobotniej uroczystości, jako pierwsze wchodziły na scenę osoby, które uzyskały najlepszy wynik podczas procesu rekrutacji. W gronie tych 41. przyszłych lekarzy większość stanowiły studentki.

(jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska