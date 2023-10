Doktor Honoris Causa z Holandii

W piątek 20 października odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. Janowi van Lanschotowi – światowej sławy autorytetowi w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Prof. Jan van Lanschot jest wiernym i zaufanym przyjacielem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Aktu promocji dokonał rektor lubelskiej uczelni prof. Wojciech Załuska, wcześniej laudację wygłosił prof. Wojciech Polkowski – kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie

Jan van Lanschot jest profesorem chirurgii onkologicznej na Uniwersytecie w Amsterdamie i Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. To jeden z najwybitniejszych na świecie naukowców w tej dziedzinie. Kierował epokowymi badaniami, które poskutkowały zmianą (w XXI wieku) w metodach leczenia raka przełyku.

Prof. Lanschot należy do Holenderskiego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Royal College of Surgeons of Edinburgh, Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej i Wisceralnej, Brasilian College of Digestive Surgery, European Society for Diseases of the Esophagus, Royal College of Surgeons w Irlandii i Japan Surgical Society. Jest jednym z filarów European Postgraduate Gastro-surgical School (EPGS).

Uroczysta promocja Doktora Honoris Causa rozpoczęła V Międzynarodową Konferencję pt. Postępy w chirurgii onkologicznej, w czasie której wykładowcy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: Czy pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku przyniosło przełom w leczeniu (chirurgii) nowotworów?

