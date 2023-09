Szpitale ze szczególnymi medalami

Akcja „MaluchyNaBrzuchy” honoruje szpitale, które realizują prawo do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie. W najnowszym rankingu są placówki ochrony zdrowia z naszego regionu.

– Nasz szpital został odznaczony Złotym Medalem w rankingu szpitali, które praktykują kontakt skóra do skóry zaraz po urodzeniu. Bardzo cieszymy się z tego tytułu, iż znaleźliśmy się wśród najlepszych szpitali w Polsce – informuje SP ZOZ w Lubartowie, który uplasował się na 19. miejscu wśród najlepszych porodówek w kraju.

Złote „Maluchy na brzuchy” trafiają do szpitali, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry przynajmniej w przypadku 80 proc. porodów drogami natury. Lubartowska placówka, jest jedną z dwóch „złotych” w naszym województwie. Druga to SP ZOZ w Świdniku.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej stosuje w przypadku 77 proc. porodów dwugodzinny kontakt skóra do skóry i został wyróżniony Srebrnym Medalem.

Rankingi powstają od kilku lat na bazie odpowiedzi kobiet w ankiecie „Głos matek” dostępnej na portalu gdzierodzic.info, dzięki Fundacji Rodzić po Ludzku.

Organizatorzy akcji uważają, że wnioski z niej płynące są potrzebne, aby organy decyzyjne i kontrolujące miały wgląd w ogólną sytuację na polskich porodówkach. Powołują się na specjalistów i wyliczają pozytywne skutki kontaktu skóra do skóry: stabilizacja temperatury ciała dziecka; stabilizacja gospodarki hormonalnej dziecka i matki; wsparcie wytworzenia się więzi między dzieckiem a matką czy optymalna inicjacja karmienia piersią i większa szansa na dłuższe karmienie piersią.

