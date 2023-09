Światowej klasy mikroskopy w bialskim szpitalu

– Dzięki zakupionym sprzętom, nasz szpital staje się ośrodkiem szkoleniowym do kształcenia neurochirurgów z całego świata – oceniają lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Mają do dyspozycji bardzo nowoczesne japońskie mikroskopy wykorzystywane do skomplikowanych zabiegów.

We wtorek 19 września przy użyciu nowych mikroskopów lekarze dokonali po raz pierwszy zabiegu mikrodekompresji naczyniowo-nerwowej u pacjentki z neuralgią trójdzielną. Zabieg obserwowali specjaliści z Izraela i Japonii. Odbyła się też konferencja w czasie której zaprezentowano nowy sprzęt.

Oddział Neurochirurgiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej powstał na początku kwietnia tego roku. Znajduje się na V piętrze budynku głównego szpitala i ma 19 łóżek. Placówka na potrzeby lekarzy z tego oddziału kupiła dwa japońskie mikroskopy operacyjne. Mikroskop daje powiększenie do 110 razy, co pozwala na skrócenie czasu operacji. Natomiast wideomikroskop wykorzystuje technologię 3D i posłuży w leczeniu chorób kręgosłupa i operacjach głowy. Dr. n. med Emilia Sołtan, ordynatorka oddziału poinformowała, że od kwietnia specjaliści wykonali już ponad 340 operacji.

– Specjalizujemy się też w leczeniu bólu. Stosujemy nowoczesne metody, m.in. implementacji przezskórnej – dodaje doktor Sołtan.

Bialscy lekarze wyliczają, że w tym roku udzielili już 1600 porad, z tego 30 proc. kwalifikowało się do zabiegów.

Jak informuje placówka, w Oddziale Neurochirurgicznym wykonywane są zabiegi z zakresu: leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów mózgu, opon mózgowych, czaszki, powłok czaszki, rdzenia kręgowego i kręgosłupa; leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, w tym dyskopatii odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego; leczenia operacyjnego w zakresie chorób nerwów obwodowych; urazów głowy, w tym krwiaków pourazowych; urazów kręgosłupa; leczenia chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, w tym tętniaków, malformacji tętniczo-żylnych, naczyniaków jamistych, malformacji żylnych; leczenia wodogłowia; wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego, w tym: rozszczepu kręgosłupa, torbieli pajęczynówki, malformacji Chiari, zespołu Dandy Walkera.

