Najważniejszy dokument lekarza i lekarza dentysty

W siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w poniedziałek 18 września rozpoczęło się wydawanie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów. Otrzyma je ponad 300 osób. Odbiór tego najważniejszego dokumentu dla młodych medyków to przepustka do odbycia stażu podyplomowego, który jest pierwszym krokiem do późniejszego wykonywania zawodu.

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie Dariusz Samborski, gratulował ukończenia studiów podkreślając, że otrzymanie tego dokumentu wiąże się nie tylko z prawami ale i z obowiązkami wynikającymi z faktu wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu.

