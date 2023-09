Lekarskie statystyki: więcej chorób zakaźnych

Specjaliści obserwują znacznie więcej przypadków różnych chorób zakaźnych niż w analogicznym czasie lat poprzednich. Powody? Starzenie się społeczeństwa, lepsza diagnostyka schorzeń i – co najważniejsze – pandemiczna izolacja pogorszyła odporność.

Z danych lekarzy wynika, że pacjenci chorują nie tylko na grypę i COVID-19. Nastąpił również wzrost zachorowań i zapadalności na inne schorzenia zakaźne, takie jak: pneumokoki, róża, salmonella, krztusiec, kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza oraz kiła.

Statystyki mówią, że do połowy sierpnia tego roku odnotowano dwukrotnie więcej przypadków niż rok temu na przykład inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) czy zakaźnej choroby skóry, róży.

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego UM uważa, że wzrost różnego typu zakażeń jest „odbiciem” pandemii, kiedy częściej z powodu izolacji społecznej przebywaliśmy w domu.

– Istotne znaczenie ma także starzenie się społeczeństwa i lepsza diagnostyka schorzeń, ale przede wszystkim pogorszyła się nasza odporność. Na to nałożyła się większa mobilność społeczna i powrót do dawnych zachowań. Najbardziej odczuwają to dzieci i seniorzy – zaznaczył specjalista w rozmowie z PAP, który namawiał do szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, jeśli tylko są one dostępne i zwracał uwagę, że ich zakres stale się poszerza, wprowadzane są nowe szczepionki.

(oprac. jkg)