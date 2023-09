Biolodzy uprzedzają: dobry klimat dla legionellozy

Legionella jest znana od dawna ale z roku na rok obserwuje się wzrost liczby zakażeń wywołanych przez tę bakterię. Dzieje się tak w całej Europie. Jak zauważa naukowiec z UMCS, sprzyja temu ocieplenie klimatu. Lekarze będą mieć częściej do czynienia z sytuacjami jak ta w Rzeszowie.

Dużo o bakterii Legionella pneumophila mówi się od końca lipca, gdy w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim zaczęły się pierwsze zachorowania. Najnowszy, wtorkowy komunikat tamtejszego sanepidu mówi o 166 przypadkach zakażenia jakie zanotowano przez ten czas. Kilka dni temu zmarła kolejna, 23. już osoba.

– W środowisku naturalnym bakterie z rodzaju Legionella występują zazwyczaj w niewielkiej ilości. Mają duże wymagania odżywcze, dlatego nie są w stanie konkurować z innymi mikroorganizmami o pokarm i tlen w wodzie i nie mogą intensywnie się namnażać. Sytuacja staje się niebezpieczna, gdy woda osiąga dawkę infekcyjną, bakterie przedostają się do sztucznych systemów, napotykając przy tym na korzystne warunki – wyjaśnia dr hab. Marta Palusińska-Szysz z Katedry Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą badania struktury składników lipidowych bakterii Legionella oraz ich znaczenia w oddziaływaniach z komórkami gospodarza.

Specjalistka zaznacza, że w Europie z roku na rok obserwuje się wzrost zakażeń wywołanych przez bakterię L. pneumophila.

– Wynika to głównie z ocieplenia klimatu. Pojawiają się wyższe temperatury powietrza, występują intensywne burze, co powoduje, że jest też wilgotno. Poza tym czynnikiem sprzyjającym legionellozie jest starzenie się społeczeństw. Pandemia koronawirusa również przyczyniła się do zwiększenia zakażeń L. pneumophila. Kiedy ludzie powrócili do pracy czy zamkniętych miejsc użyteczności publicznej i systemy wodne zostały ponownie włączone, zaobserwowano wzrost przypadków zachorowań – dodaje dr hab. Palusińska-Szysz.

Do końca nie wiadomo, co spowodowało epidemię legionellozy w Rzeszowie, jednak wydaje się, że epidemia wygasa, nie przybywa kolejnych przypadków. Rzeszowski sanepid kolejne komunikaty będzie przygotowywał już tylko dwa razy w tygodniu.

(oprac. jkg)