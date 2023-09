Bez cenzury – dwugłos malarski

Wernisaż wystawy malarstwa Anny Serafinowicz – Kuszneruk i Izabelli Edeńskiej pt. Bez cenzury odbył się w sobotnie południe 23 września w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4).

Autorki wystawianych pracy to zaprzyjaźnione od lat stomatolożki, które łączy nie tylko pasja do malarstwa ale też do fotografii. Obie Panie należą do Towarzystwa Sztuk Pięknych w Lublinie a także do Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, mają za sobą wiele zarówno grupowych jak i indywidualnych wystaw.

Najnowszą można podziwiać w „U lekarzy” do 20 października br.

