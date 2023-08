Żegnamy pierwszego Redaktora Medicusa

Zmarł Edward Dmoszyński (1945 – 2023) dziennikarz, radca prawny i pierwszy, wieloletni redaktor naczelny Medicusa, miesięcznika Lubelskiej Izby Lekarskiej; były przewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W 2019 roku z okazji jubileuszu 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego Edward Dmoszyński tak wspominał tamten czas: – O tym, że każda nowo powołana izba lekarska powinna wydawać własną gazetę, decydowała ustawa o izbach lekarskich uchwalona w maju 1989 roku. Kiedy więc dostałem telefon z propozycją pracy w izbie, nie wahałem się. Zadanie było inspirujące, atmosfera zapału i radości, że tworzy się wolna prasa, chęć opisywania zmian, jakie niosła ze sobą transformacja ustrojowa, to było to, na co czekałem.- opowiadał w rozmowie, którą można przeczytać w na stronie Medicusa (wydanie z listopada 2019 roku).

W piątek 11 sierpnia 2023 r. Rodzina, Bliscy i Przyjaciele pożegnali Redaktora, który spoczął na lubelskim cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

2023-08-12

