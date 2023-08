Super grant na badanie choroby Alzheimera

Grant o wartości ponad 753 tys. euro otrzymała Klinika Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie. Klinika jest jedynym w kraju ośrodkiem, który w ramach programu Horyzont Europa będzie realizował projekt pt. „Prediction, Monitoring and Personalized Recommendations for Prevention and Relief of Dementia and Frailty”.

Celem badań, które ruszą na początku przyszłego roku, jest opracowanie holistycznego i interdyscyplinarnego modelu opieki zdrowotnej nad osobami z chorobą Alzheimera, demencją i otępieniem. – To projekt, który będzie prowadzony w ramach dużego, europejskiego konsorcjum znamienitych 38 ośrodków z całej Europy. W tym gronie nasza klinika stanowi jedyny ośrodek z Polski. Celem projektu jest szukanie rozwiązań, które poprawę funkcjonowanie życia pacjentów z chorobą otępienną a także osób zagrożonych tą chorobą. Badania będą prowadzone w oparciu o techniki sztucznej inteligencji, w ich wyniku powstaną algorytmy pozwalające stworzyć model optymalnej opieki – tłumaczy prof. Konrad Rejdak kierownik Katedry Klinik Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Liderem projektu jest University of Piraeus Research Center w Grecji. W ramach przedsięwzięcia będzie prowadził badania we współpracy z 38 partnerami z całej Unii Europejskiej, w tym ośrodkami medycznymi z Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemiec. Na ten cel przeznaczono blisko 20 mln euro.

