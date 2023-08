Sprzęt medyczny dla dzieci i dorosłych

W piątek 25 sierpnia br Stowarzyszenie Skolioza Polska przekazało dla II Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego elektryczny stół rehabilitacyjny do zabiegów wykonywanych przy zastosowaniu usg.

– Środki zebrane na zakup stołu pochodzą ze zorganizowanej na ten cel zbiórki publicznej, w którą włączyły się osoby prywatne i firmy. Wartość przekazanego stołu to kwota 5 tys.540 zł – poinformowała Agnieszka Osińska rzeczniczka prasowa szpitala.

Dzień wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała 23 respiratory i 18 urządzeń do kompresji klatki piersiowej. Sprzęt o wartości ok. 2 mln zł trafił do systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim. Konkretnie do 12 dysponentów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego m.in. w Chełmie, Białej Podlaskiej, Lublinie i w Zamościu. Wcześniej do lubelskich placówek trafiło również 9 defibrylatorów za ok. 450 tys. zł.

