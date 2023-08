Lekarze popularyzują wiedzę

Za niecały miesiąc, między 18 a 24 września odbędzie się XIX edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Lekarze, stomatolodzy i naukowcy związani z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie przygotowali setki projektów. Niektóre już dawno mają komplety uczestników.

Tegoroczna edycja LFN odbywa się pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. Już teraz w bazie jest dobrze ponad 1600 wydarzeń, kolejne przybywają. Lubelski Piknik Naukowy, jeden z ważniejszych punktów programu zaplanowano 23 września w Targach Lublin.

Wydarzenie co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, wiele wykładów i warsztatów, które przedstawią medycy i osoby związanych z ochroną zdrowia ma już komplet uczestników. Pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego UM przygotowali w tym roku blisko 100 projektów. Dotyczą między innymi medycyny niekonwencjonalnej; chrapania; chorób rzadkich; terapeutycznego stosowania pijawek; jak uczyć się efektywnie i co jeść, aby usprawnić pracę mózgu. Będzie okazja by poznać sekrety ludzkiego organizmu, przepis na „świecące” limfocyty krwi oraz wykonać intubację lub zszyć ranę.

Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM proponuje spotkania podczas których specjaliści powiedzą o profilaktyce i prawidłowych działaniach higienicznych dla niemowlaków, osoby noszącej aparat ortodontyczny lub protezę zębową. Będzie się można dowiedzieć o komórkach macierzystych w kontekście rozwoju nauki, jak walczyć z dentofobią i czy biżuteria na zębach to dobry pomysł.

Głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wspierany przez cztery lubelskie uczelnie publiczne oraz współorganizatorów (komitet organizacyjny na zdjęciu). Wszystkie wydarzenia dostępne są gratis.

Ramowy program LFN: 18 września, uroczysta inauguracja LFN w CSK; od 18 do 22 września prezentacje i wydarzenia na uczelniach lubelskich i w instytucjach współtworzących LFN; 23 września – Lubelski Piknik Naukowy w Targach Lublin; 24 września uroczyste zakończenie LFN na KUL.

Pełny program i zapisy na www.festiwal.lublin.pl.

(oprac.jkg)

Fot. Materiały organizatora