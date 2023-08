Legionella w naszym regionie. Chory był w Rzeszowie

Pierwszy przypadek zakażenia bakterią legionella w naszym regionie. Służby wojewody informują o monitoringu wody w sieciach i nadzorze epidemiologicznym. Lekarze wyjaśniają, że bakteria nie jest groźna dla zdecydowanej większości zdrowych osób

O zakażeniach legionellą mówi się od połowy sierpnia, wówczas pierwsze przypadki odnotowano w Rzeszowie i okolicach. Dotychczas bakterię potwierdzono u 144 osób z czego osiem zmarło. Najwięcej zakażonych było właśnie z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Teraz legionellozę potwierdzono także w woj. lubelskim.

– Osoba zakażona pochodzi z powiatu opolskiego, jest hospitalizowana. Do zakażenia doszło na terenie Rzeszowa – zakomunikowała Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody.

Jak dodała, od czasu potwierdzenia zakażeń legionellą woj. lubelskim prowadzony jest ścisły monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych, a także nadzór epidemiologiczny nad osobami, które są podejrzane o zakażenie bakterią.

– Bakteria legionella nie jest groźna dla zdecydowanej większości zdrowych osób. Proponuję zachować rozsądek, nie ulegać nadmiernym emocjom, bo infekcje nią wywołane towarzyszą nam od dawna – powiedział PAP kierownik Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4 w Lublinie prof. Janusz Milanowski.

Prof. Milanowski wyjaśnił, że Legionella pneumophila wszechobecnie występuje w przyrodzie, szczególnie w wodzie, np. w rzekach, jeziorach, basenach, jacuzzi, fontannach, klimatyzacji czy w wodociągach. Podkreślił, że bakterie namnażają się w temperaturze od 20 do 40 stopni Celsjusza. Do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie zakażonego aerolozu, który dostaje się do płuc. Nie można się zakazić poprzez picie skażonej wody czy od innego człowieka.

– Bakteria nie jest groźna dla zdecydowanej większości zdrowych osób. Najczęściej występuje w postaci stosunkowo niegroźnej infekcji układu oddechowego, tzw. gorączki pontiac. Tylko u niektórych rozwija się legionelloza, czyli ciężka postać infekcji układu oddechowego. Zależne to może być od zjadliwości szczepu bakterii, ale też od większej skłonność do zachorowania u ludzi z grup ryzyka – powiedział pulmonolog.

Odnosząc się do metod profilaktyki zakażeń, prof. Milanowski wymienił m.in. likwidację rezerwuaru bakterii poprzez regularne odkażanie instalacji wodociągowych w budynkach, czy podgrzewanie wody do temperatury powyżej 70 stopni Celsjusza.

