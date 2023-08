Jest grunt, będą inwestycje dla szpitala

Na trzy lata szacowany jest czas powstania Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które zostanie wybudowane przy szpitalu w Łęcznej. Placówka pozyskała od miasta grunt, przekazany z myślą o tej inwestycji oraz o parkingu dla pracowników i pacjentów

– Opieka ambulatoryjna, opieka środowiskowa i oddział dzienny. Trzeci element to oddział opieki stacjonarnej. One są planowane na poziomie 30-35 łóżek. To są małe oddziały. Odchodzi się od dużych molochów psychiatrycznych. Chcę również wzbogacić centrum o całą sferę działalności psychologicznej, w tym również poradnię leczenia uzależnień. Od narkotyków, alkoholu, również uzależnień od różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Myślę tu o telefonach – mówił w Radio Lublin dyrektor SP ZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski.

Takie będzie przeznaczenie pawilonu, który powstanie na działce, którą pozyskała łęczyńska placówka. Jak szacują władze szpitala, obiekt powinien zostać otwarty w ciągu najbliższych trzech lat, najpóźniej w roku 2026.

Realizacja zamierzenia będzie możliwa dzięki transakcji do jakiej doszło między miastem a starostwem. Radni miejscy zgodzili się by grunt warty ponad milion złotych został sprzedany powiatowi z 99-proc. bonifikatą i w ten sposób trafił do powiatowej placówki.

Powodem tej operacji, oprócz wygospodarowania terenu pod Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego, jest budowa przyszpitalnego parkingu. Ułatwi to dojazd do pracy lekarzom i personelowi oraz jest istotne dla pacjentów. Obecny parking jest za mały, nowy ma być gotowy jeszcze w tym roku.

2023-08-10

