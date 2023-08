IV Roztoczański Spływ Kajakowy Lekarzy

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Roztoczańskim Spływie Kajakowym Lekarzy, który odbędzie się w sobotę, 2 września 2023 r. W programie oprócz spływu kajakowego przewidziano odpoczynek na przystani, posiłek i spotkanie w plenerze. Dojazd do Pisklaków we własnym zakresie.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na spływ kajakowy prosimy kierować na adres e-mail: hjkorona@vp.pl podając nr. telefonu i PESEL celem weryfikacji uczestnictwa w spływie oraz ubezpieczenia.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami spływu kajakowego w załączonym dokumencie .pdf (regulamin_i_zaproszenie_na_IV_spływ_kajakowy).

2023-08-16

