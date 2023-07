Lubelski naukowiec o energetykach

Specjalista z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uważa, że napoje energetyczne mogą być uzależniające. Jest to uzależnienie inne niż od kofeiny w kawie i słabiej zbadane

– W napojach energetycznych mogą być substancje, które choć w pojedynczej dawce są w śladowej ilości i nie mają znaczenia, to często przyjmowane mogą się odkładać w organizmie lub wywoływać długofalowe skutki. Chcemy to zrewidować – mówi neuropsycholog dr hab. Paweł Krukow w rozmowie z PAP.

– Interesuje nas, na ile regularne spożywanie napojów energetycznych może być czynnikiem ryzyka zaburzeń psychicznych. Oraz to, czy u osób, które regularnie nadużywają tych napojów, w zapisie aktywności neurofizjologicznej mózgu widać pewne zmiany. Nie zalecalibyśmy 15-latkowi picia 2-3 espresso dziennie. A puszka popularnego napoju energetycznego zawiera tyle kofeiny, co dwie filiżanki mocnej czarnej kawy. Plus zwykle mnóstwo cukru i inne składniki, których w kawie nie ma – dodaje specjalista z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który podkreśla, że były próby rozeznania, ile młodych osób w Polsce sięga regularnie po napoje energetyczne.

Okazuje się, że mniej więcej 30 procent osób w wieku licealno-studenckim spożywa je więcej niż raz na tydzień. To, zdaniem neuropsychologa, zdecydowanie za dużo.

Naukowiec zwraca też uwagę na osobny problem: łączenie napojów energetycznych z alkoholem. Połączenie alkoholu i kofeiny może sprawiać, że pijący m.in. ma złudne wrażenie, że jest bardziej trzeźwy.

2023-07-03

