Będzie centrum dla pulmonologii

Za niecałe dwa lata – do maja 2025 roku – powinien zakończyć się pierwszy etap budowy Regionalnego Centrum Pulmonologii w Lublinie, które powstaje przy ul. Herberta. Koszt inwestycji wyniesie 36,5 milionów złotych.

Plan zakłada budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni 3000 mkw. Na parterze znajdzie się oddział chorób płuc z nieinwazyjną wentylacją mechaniczną, w którym miejsce znajdzie 30 pacjentów. Na niższej kondygnacji przewidziano miejsce na pomieszczenia zabezpieczenia technicznego.

Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne z zakresu chorób układu oddechowego. Według opracowań medycznych w województwie lubelskim, podobnie jak i w całej Polsce, do 2029 roku prognozowany jest dziesięcioprocentowy wzrost zapadalności na choroby układu oddechowego, m.in. przewlekłe zapalenie płuc, niewydolność oddychania, choroby śródmiąższowe czy zaburzenia oddychania w czasie snu. Prognozuje się również, że do 2031 roku liczba hospitalizacji z powodu gruźlicy i chorób płuc wzrośnie z poziomu 18,3 tys. pacjentów do 22,2 tysięcy.

Rozpoczynająca się inwestycja to pierwszy etap budowy centrum, w którym docelowo znajdzie się miejsce dla 150 pacjentów. Całkowity koszt utworzenia placówki oszacowano na ponad 100 mln zł.

Opr.aa

(na zdjęciu obecne budynki oddziału chorób płuc i gruźlicy przy ul. Herberta w Lublinie)

2023-07-21

