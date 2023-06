Biała Niedziela w środku Lublina

Przyszli lekarze, stomatolodzy i diagności dzielili się wiedzą z mieszkańcami Lublina. W niedzielę na placu Litewskim powstało miasteczko niebieskich namiotów, w których studenci rozmawiali z zainteresowanymi. Długie kolejki stały do diagnostów, zainteresowanie budziły badania EKG.

Biała Niedziela była finałem akcji, którą organizował Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, we współpracy z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi. Przez cały zeszły tydzień mieszkańcy mogli brać udział w warsztatach i wykładach przygotowanych przez naukowców z UM a na zakończenie przyjść na plac Litewski.

– W porównaniu do zeszłorocznej edycji wydarzenia zwiększyliśmy liczbę stanowisk. Są studenci fizjoterapii, którzy służą pomocą, są prelekcje specjalistów, jest lepszy panel badań diagnostycznych. Dzięki współpracy Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych naszego uniwersytetu możemy tu oznaczyć stężenie TSH, PSA, hemoglobiny – wylicza Dawid Staniak, koordynator do spraw imprez masowych w Samorządzie Studentów UM w Lublinie. Jest studentem 3 roku kierunku lekarskiego i drugi raz koordynuje organizację Białej Niedzieli.

Przyznaje, że jego koleżanki i koledzy bardzo chętnie biorą udział w takim wydarzeniu, nie miał kłopotu by skompletować uczestników.

– To dla nich swoista praktyka, mogą mieć kontakt ze swoimi przyszłymi pacjentami, rozmawiać. To też jest dla nas bardzo ważne. Na pewnie lepsze niż fantom, czy warunki symulacji. Z jednej strony takie wydarzenie jest promocją uczelni a z drugiej działaniami profilaktycznymi, na czym jako przyszłym lekarzom i pracownikom ochrony zdrowia nam zależy – dodaje.

– Dla mnie to fajne doświadczenie, wyjście do ludzi, jest stres ale trzeba go przełamywać, bo to też będzie nasza praca. Uczymy się tego wszystkiego. Nie przyjmowałam jeszcze pacjentów, jedynie podczas takich akcji profilaktycznych robimy przeglądy. Staram się jak najlepiej podchodzić do pacjenta, jedni bardzo chętnie pokazują ząbki, inni się boją albo są nieśmiali – mówi Emilia, studentka drugiego roku stomatologii UM w Lublinie, która uspokajała dzieci histeryzujące w chwili gdy trafiały na biały fotel stojący przy jednym z namiotów. Wielka, różowa szczoteczka do zębów sprawiała jednak cuda.

– Nie mamy tu specjalistycznego sprzętu są jedynie proste lusterka ale już możemy dzieci oswoić z pokazywaniem jamy ustnej i gdy będą szły do profesjonalnego dentysty, będą kojarzyły to z czymś pozytywnym – dodaje jedna z uczestniczek Białej Niedzieli.

Studentom towarzyszyli lekarze, opiekunowie kół naukowych biorących udział w wydarzeniu.

(jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-06-05

