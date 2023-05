Piękna historia kliniki

Piętnastu lekarzy tworzy zespół dzisiejszej Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie, która właśnie obchodzi 50 lat działalności. Jeden z najważniejszych ośrodków leczniczych i naukowo-dydaktycznych w Polsce świętuje jubileusz i już jesienią planuje przeprowadzkę do nowoczesnej siedziby.

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii powstała w 1971 roku na bazie jednego z oddziałów II Kliniki Chirurgii Ogólnej, ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie i mieściła się w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1. Jej pierwszym kierownikiem był prof. Paweł Misiuna.

W czwartek odbyły się jubileuszowe uroczystości podczas których doceniono pracowników kliniki świętującej 50-lecie działalności. Wojewoda lubelski uhonorował pracowników Kliniki dyplomami uznania. Odznaczenia i wyróżnienia przyznane zostały też przez marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Miasta Lublin i rektora Uniwersytetu Medycznego. Dokonano również aktu dekoracji Medalami „Przyjaciel Lubelskiej Chirurgii Naczyniowej”.

Klinika jest jednym z najważniejszych ośrodków leczniczych i naukowo-dydaktycznych w Polsce. Wykształciła wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej i angiologii. To tu przeprowadzono jedną z pierwszych w Polsce i pierwszą w tej części kraju operację wszczepienia stentgraftu z powodu tętniaka aorty brzusznej z pomocą gogli do mieszanej rzeczywistości.

Obecnie funkcję kierownika jednostki pełni prof. Piotr Terlecki, w latach 2010-2022 kierował nią prof. Tomasz Zubilewicz, a przed nim dr hab. Jacek Wroński i prof. Jerzy Michalak.

W swojej historii Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie przenosiła się do Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego, by po 10. latach wrócić do PSK 1. Po kolejnych przeprowadzkach, jeszcze w tym roku przyjdzie czas na jeszcze jedną i rozpoczęcie kolejnego półwiecza działalności w najnowszym budynku SPSK nr 1 przy ul. Staszica 16.

Fot. Iwona Burdzanowska

