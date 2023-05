Jubileusz 10-lecia Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie

W środę 24 maja odbyły się jubileuszowe obchody X-lecia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Była to okazja do podsumowań pracy centrum i podziękowań dla jej twórców, bo jak podkreślił rektor UM prof. Wojciech Załuska, działalność CSM plasuje lubelski uniwersytet wśród najlepszych uczelni w kraju.

– Symulacja medyczna to metoda edukacyjna. Dzięki dostępności do zaawansowanego sprzętu symulacyjnego studenci mogą tu ćwiczyć i uczyć się na rzeczywistych przypadkach medycznych. Pacjent jest sztuczny ale emocje są prawdziwe – podkreślał prof. Kamil Torres, kierownik Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki. Studenci doskonalą tu umiejętności ćwicząc na symulatorach pacjenta, manekinach medycznych czy symulatorach chirurgicznych. W budynku realizowana jest praktyczna część programów niemal wszystkich kierunków realizowanych na uczelni, co pozwala studentom na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w różnych dziedzinach medycyny. Całość zakończył pokaz działania służb w symulowanej sytuacji ogłoszenia alarmu.

Jubileuszowi towarzyszy 11. edycja MEDIQ – Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji. Podczas tego spotkania (24 – 27 maja) zaplanowano sesje naukowe, zawody symulacyjne dla wielu kierunków medycznych na szczeblu wewnątrzuczelnianym i ogólnopolskim, wykłady, warsztaty i szkolenia.

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-05-25

