Dzielne mamy dzielą się mlekiem

Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego obchodzony jest 19 maja.

Z tej okazji w jedynym w regionie Banku Mleka Kobiecego, który działa przy Szpitalu Klinicznym nr1 przy ul. Staszica w Lublinie, odbyło się spotkanie z zasłużonymi dawczyniami mleka i kadrą Oddziału Noworodkowego w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży w szpitalu Klinicznym nr 1 .

Ten dzień to okazja aby podziękować kobietom za ich wkład i trud związany z przekazywaniem pokarmu a także apel do innych oddziałów położniczych w województwie o korzystanie z banku, szczególnie w karmieniu wcześniaków. I do kobiet, które mogą zostać dawczyniami.

aa

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-05-18

Zobacz również: