Powiatowa inwestycja dla najstarszych

Lubelska firma wybuduje szpitalny pawilon w Opolu Lubelskim. Inwestycja warta 22 miliony złotych, powstaje z myślą o najstarszych mieszkańcach powiatu i województwa.

Dwukondygnacyjny pawilon z poddaszem użytkowym powstanie w miejscu portierni i parkingu na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim. Władze powiatu podpisały umowę z firmą, która zaprojektuje i wybuduje kolejną nieruchomość dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

– To odpowiedź na bieżące potrzeby starzejącego się społeczeństwa – mówił podczas środowej uroczystości Gabriel Maj, prezes PCZ, spółki prowadzącej między innymi szpital w Opolu Lubelskim. – W tej chwili dysponujemy 25. łóżkami ZOL i 14. paliatywnymi. Inwestycja przyniesie wzrost o kolejnych 70 łóżek, czyli będzie to centrum łóżek długoterminowych, których będzie już ponad 100. Powinno to zabezpieczyć potrzeby powiatu. Być może będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność na całe województwo – dodał prezes.

Bryła budynku będzie odwołaniem do dawnej oficyny, która istniała tu w latach 50. ubiegłego wieku. Planowaną nieruchomość połączy wiszący łącznik, który pozwoli na swobodną komunikację z istniejącą siedzibą ZOL, tak by oba obiekty tworzyły całość. W ten sposób powstanie w Opolu wojewódzkie centrum opieki nad osobami starszymi.

Prace budowlane mają się zacząć w sierpniu, koniec inwestycji planowany jest na 2025 rok.

(oprac. jkg)

Ilustracja Starostwo Powiatowe Opole Lubelskie

2023-04-07

