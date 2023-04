Pokazali jak to robić

W piątek 21 kwietnia z Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala w Lublinie odbyła się transmisja na żywo zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej w ramach konferencji WCCI.

To już 27 edycja Warszawskich Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej (Warsaw Course on Cardiovascular Interventions), które odbywają się pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo‑Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i są najstarszą i największą konferencją dotyczącą kardiologii interwencyjnej w Polsce.

– Zaproszenie organizatorów do przeprowadzenia transmisji zabiegów z naszej pracowni traktujemy jako zaszczyt i wyróżnienie, ponieważ takie wydarzenia dotyczą tylko ośrodków referencyjnych, prezentujących najwyższy poziom, zwłaszcza że tematyka dotyczy najtrudniejszego rodzaju zabiegów w kardiologii inwazyjnej, a więc udrożnienia przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych czyli CTO (Chronic Total Occlusion) – mówił dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala w Lublinie.

Wyróżnienie tym większe, że lubelska pracownia została wybrana spośród 160 działąjących w Polsce. Uczestnicy konferencji mogli śledzić przebieg 2 zabiegów CTO przeprowadzonych z pomocą dwóch światowych autorytetów w tematyce CTO: Alexa Nap z Uniwersytetu w Amsterdamie oraz Gregor Leibundgut z Bazylei.

2023-04-23

