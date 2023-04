Plener fotograficzny – zaproszenie

Adam Pańczuk (1978) Mieszka w Warszawie. W swojej pracy podróżuje wszędzie tam, gdzie znajdzie interesujący temat. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Swoimi projektami próbuje się zadawać pytania, jednocześnie bezpośrednio i metaforycznie, o tożsamość, świadomość i stosunek do życia ludzi, których spotyka na swojej drodze. Jego wyjątkowa umiejętność opowiadania wciągających, ale intymnych historii za pomocą obrazów przyniosła mu wiele prestiżowych nagród. W 2014 roku zdobył nagrodę za najlepszą książkę fotograficzną w 71. dorocznym konkursie „Pictures of the Year International” za „Karczeby” W 2011 II nagroda za opowiadanie obrazkowe w kategorii Seria portretowa w Pictures of the Year International. Oraz Grand Press Photo I nagroda za fotoreportaż w kategorii Ludzie. Ponadto w roku 2009 Magnum Expression Award 1. wyróżnienie Nagroda Lens Culture International Exposure Award Honorable Mention Award, PHotoEspana (PHE) OjodePez Award for Human Values, finalista BZ WBK Press Photo I nagroda za fotoreportaż w kategorii /portret/.Grand Press Photo I nagroda za fotoreportaż w kategorii Ludzi. Finalista Sony World Photography Awards w kategorii Fine Art Portratuire. 2008 BZ WBK Press Photo II nagroda za reportaż w kategorii Civilisation. 2007 BZ WBK Press Photo II nagroda w kategorii Society. BZ WBK Press Photo III nagroda w kategorii News. Polish Press Photography Contest I nagroda w kategorii Art and Culture. Grand Press Photo finalista w kategorii Ludzie. W 2007 Stypendium Ministerstwa Kultury Adam jest członkiem Sputnik Photos. Ma na swoim koncie 12 wystaw indywidualnych i 7 zbiorowych. Publikował w National Geographic, Newsweek,Polityka,Dziennik,Foto,PrivateMagazine Kontakt www.adampanczuk.pl