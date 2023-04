Lubelszczyzna prymusem w opiece koordynowanej

– Prym wiedzie Lubelszczyzna, gdzie podpisanych jest już ponad 200 umów z NFZ. Gratuluję – poinformował na Twitterze w czwartek 5 kwietnia Adam Niedzielski minister zdrowia.

Liczba placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które weszły do programu opieki koordynowanej, przekroczyła 1 tysiąc – informował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rozwój opieki koordynowanej to wielka zasługa lekarzy z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych–Pracodawców, bo to oni w znakomitej większości podpisali umowy na świadczenie tego rodzaju opieki, która daje pacjentowi szybszy dostęp do specjalistów (m.in. kardiologa, diabetologa, endokrynologa, alergologia i pulmonologa) za pośrednictwem lekarzy rodzinnych.

– Lubelszczyzna zdecydowanie wysunęła się na prowadzenie w zakresie liczby placówek, które wdrożyły opiekę koordynowaną, wciąż jednak istnieje potrzeba dyskusji o wyzwaniach w tym zakresie, ale i dzielenia się doświadczeniem i pierwszymi wnioskami – mówi Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Opr. aa (PAP)

2023-04-06

Zobacz również: