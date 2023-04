Dla POZ i o POZ

Na 15 i 16 kwietnia zaplanowano konferencję dla lekarzy rodzinnych z naszego regionu. Gościem będzie minister zdrowia, który przedstawi perspektywy rozwoju POZ i podsumuje dotychczasowe działania we wdrażaniu opieki koordynowanej.

To będzie druga edycja wydarzenia organizowanego przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych‑Pracodawców. Konferencja „Wiosna e‑zdrowia i koordynacji na Lubelszczyźnie” odbędzie się 15 i 16 kwietnia w Janowie Podlaskim i ma zachęcić lekarzy rodzinnych do uczestnictwa w dyskusji o perspektywach dla rozwoju POZ.

Najważniejszymi tematami będą: e‑zdrowie, profilaktyka i opieka koordynowana.

– Znamienita większość placówek POZ, która podpisała umowę na opiekę koordynowaną należy do Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych‑Pracodawców. Podjęliśmy naprawdę spory wysiłek, aby przedstawić lekarzom zalety i wyzwania we wdrożeniu opieki koordynowanej, ale to temat wciąż otwarty. Konferencja będzie więc doskonałą okazją do tego, aby porozmawiać o bieżących wyzwaniach w opiece nad pacjentem, ale również wymienić się pierwszymi doświadczeniami z wdrożenia opieki koordynowanej – mówi Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych‑Pracodawców i wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Organizatorzy zapowiadają wystąpienie Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia opowie o perspektywach w rozwoju POZ i podsumuje dotychczasowe działania we wdrażaniu opieki koordynowanej.

Pierwszego dnia będzie między innymi dyskusja o rozwiązaniach z zakresu e‑zdrowia, na przykład zabezpieczaniu danych osobowych pacjentów. Lekarze rodzinni będą też mogli wysłuchać wykładów o najczęściej występujących obecnie schorzeniach: cukrzycy czy chorobach serca oraz o antybiotykooporności.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie w dużej mierze opiece koordynowanej. Udział weźmie prof. Agnieszka Mastalerz‑Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Więcej informacji na temat konferencji w Janowie Podlaskim na www.lzlrp.pl

(oprac. jkg)

2023-04-11

