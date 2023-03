Rusza Lubelski Ośrodek Dawców Szpiku

Jeszcze w tym półroczu w lubelskiej Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1 powinna odbyć się pierwsza transplantacja szpiku od dawców niespokrewnionych. Będzie to możliwe dzięki temu, że powstał Lubelski Ośrodek Dawców Szpiku o czym poinformował w czwartek na konferencji prasowej kierownik kliniki prof. Marek Hus.

To pierwszy taki ośrodek dla dorosłych w Lublinie i w województwie. Będzie tu można wykonać rocznie ok. 30 przeszczepień szpiku od dawców niespokrewnionych. Do tej pory – od 2005 roku – hematoonkolodzy z SPSK1 wykonują procedury przeszczepienia od dawców rodzinnych. Pierwszy przeszczep autologiczny został wykonany tu w 1997 roku.

Konferencja była też okazją aby poinformować o otrzymanej ostatnio darowiźnie na zakup sprzętu i aparatury medycznej od Fundacji DKMS, która wyniosła ponad 600 tys. zł. Za te pieniądze zakupiono dla kliniki hematoonkologii m.in. 15 specjalistycznych łóżek elektrycznych, 25 różnych pomp infuzyjnych, lampy bakteriobójcze, urządzenia do rozmnażania osocza i lodówkę do przewożenia komórek krwiotwórczych.

(więcej na temat działalności kliniki w majowym wydaniu Medicusa).

aa

2023-03-24

Zobacz również: