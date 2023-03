Rekonstrukcja przełyku – niezwykła operacja

Jedną z najbardziej skomplikowanych operacji w chirurgii przewodu pokarmowego – resekcję przełyku z jednoczesną rekonstrukcją usuniętego narządu u 52‑letniego mężczyzny – przeprowadzono w piątek 3 marca w II Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK1 w Lublinie.

Ta skomplikowana i trwająca nawet 7 godzin operacja obejmuje trzy obszary ciała ludzkiego: klatkę piersiową, jamę brzuszną i szyję. Lubelscy specjaliści pod kierownictwem prof. Tomasza Skoczylasa jako nieliczni w Polsce wykonują tę operację technikami minimalnie inwazyjnymi.

– Obecnie operacje resekcji przełyku przeprowadzamy wyłącznie jednoczasowo wykorzystując dostęp torakoskopowy w obrębie klatki piersiowej i laparoskopowy w obszarze jamy brzusznej – informował prof. Skoczylas.

Prof. Tomasz Skoczylas wyjaśnił, że rak przełyku jest chorobą rzadką – rocznie w Polsce rozpoznaje się ok. 1,3 tys. takich przypadków, z czego do operacji kwalifikuje się około 200 osób. W lubelskiej klinice rocznie z tego powodu jest operowanych ok. 20‑30 pacjentów.

