Szpital Wojskowy lepiej zbada wzrok

Specjalistyczny sprzęt do kompleksowej diagnostyki chorób narządu wzroku trafił do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Został kupiony ze środków WHO i ma wartość około 700 tysięcy złotych.

W środę 8 lutego uroczyście przekazano urządzenia, które lekarze 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie wykorzystają do diagnostyki mieszkańców oraz uchodźców z Ukrainy, poszkodowanych podczas trwającej wojny. Urządzenia pomagają m.in. w badaniu dzieci i osób niepełnosprawnych, przyspieszają badania kwalifikujące do programów lekowych.

– Pozwoliło to na wyposażenie dwóch nowych gabinetów okulistycznych, z przeznaczeniem przede wszystkim dla dzieci, ale również dla uchodźców – mówił w Radio Lublin komendant Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie płk Aleksander Michalski. – Sprzęt ten na przykład pozwala na badanie wielu wad wzroku bez podawania atropiny. To pozwala dzieciom na znacznie łatwiejsze przejście badania.

– Ten sprzęt o tyle ułatwi nam sprawę, że tutaj mamy jeszcze komisję wojskową, gdzie dziennie musimy obsłużyć nawet 30‑40 poborowych. Dzięki temu sprzętowi mogliśmy uruchomić dodatkowy gabinet, gdzie się to rozłoży. Dwóch lekarzy może sobie spokojnie pracować i nie czekają aż jeden z nich skończy, a drugi zacznie – podkreślał dr Wojciech Kącki.

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-02-08

