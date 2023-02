Szachy to zdrowie

O zdrowie trzeba dbać! – o tym pamiętać powinien każdy, nie tylko lekarze. Sport to zdrowie – to też powszechnie wiadomo. A co ze sportami intelektualnymi? Czy warto poświęcać im swój cenny czas w dobie wielu alternatyw na zabicie nudy?

Jedną z coraz popularniejszych rozrywek stają się szachy. Ta królewska gra oraz jej złożone tajniki od zawsze budziły podziw i uznanie, a ostatnio stały się przedmiotem zainteresowań ekspertów, badających dynamiczne zmiany cywilizacyjne oraz ich wpływ na człowieka. Niezbitym dowodem na to jest rezolucja Parlamentu Europejskiego z 31 sierpnia 2013 r.: „Wprowadzenie do systemów oświaty w UE programu „Szachy w szkole”, wzywająca państwa członkowskie do działań zmierzających do popularyzacji szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wprowadzania ich do systemu edukacji. Czytamy w niej: „(…) szachy bez względu na wiek dziecka mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji(…)”. Niewątpliwie w czasach niosących ze sobą wiele bodźców związanych z rozwiniętą elektroniką, tj. komputerów, tabletów, czy smartfonów, a także niezwykle intensywny i napięty tryb życia, forma aktywności, wymagająca skupienia i wyciszenia może być istotnym czynnikiem wspierającym zachowanie równowagi i zdrowia psychicznego. Szczególnie martwimy się o najmłodszych, jednak problem dotyczy również dorosłych oraz seniorów, szukających swojego miejsca oraz źródeł motywacji i wypełnienia wolnego czasu.

Lubelska Izba Lekarska, rozumiejąc powyższe wyzwania, prowadzi sekcję szachową, na którą zaprasza wszystkich lekarzy oraz ich rodziny. Wiek nie jest istotny, wszak królewska gra łączy pokolenia. Każdy znajdzie coś dla siebie, a zadania przed nim stawiane będą dostosowane do poziomu zaawansowania oraz doświadczenia.

Szachy to zdrowie, dlatego serdecznie zapraszamy! Spotykamy się w każdą środę w godz. 18.00‑20.00 w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.

2023-02-19

