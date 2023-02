Okobus wystartował w Lublinie

Okobus, czyli mobilny gabinet okulistyczny do diagnostyki dna oka osób chorych na cukrzycę w poniedziałek 27 lutego zainaugurował są działalność Lublinie.

Pierwsi pacjenci, którzy mogli skorzystać z badań to 42 osoby z cukrzycą – podopieczni NZOZ Semper z Przychodni Rodzinnej przy ul. Relaksowej w Lublinie.

– Okobus jest wyposażony w najwyższej klasy kamerę okulistyczną, chcemy przy jej pomocy przebadać wzrok pacjentów, którzy mają zdiagnozowaną cukrzycę i w ten sposób uświadomić im jak ważna jest ta kontrola – wyjaśnia pomysłodawca projektu prof. Robert Rejdak szef Kliniki Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, i podkreśla, że w Polsce na cukrzycę chorują 3 mln osób – ⅓ z nich zagraża retinopatia cukrzycowa a kolejnej grupie cukrzycowy obrzęk plamki żółtej. Nasz system w okobusie wychodzi do pacjenta, dzięki współpracy z lekarzami poz z Porozumienia Zielonogórskiego docieramy do poszczególnych poradni i wychwytujemy osoby zagrożone nieodwracalną ślepotą. To sprawia, że nie będą czekać tak długo na badania, jak ma to miejsce w tej chwili.

Wyniki wykonanych w Okobusie badań trafiają zdalnie do specjalistów z kliniki okulistyki w Lublinie, którzy przeanalizują je pod kątem objawów chorobowych i wytypują osoby, które potrzebują leczenia.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, we współpracy z Instytutem Łączności w Warszawie dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji na ten projekt pozyskał ponad 5 mln złotych.

