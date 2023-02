Medyków fotografie z czasów pandemii

W sobotę 4 lutego br. – tradycyjnie w samo południe – w Klubie Lekarza w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4, odbył się wernisaż wystawy „Setne sekund – między bólem a nadzieją”. Wystawa udostępniona przez Włoskie Towarzystwo Medyków Fotografów AMFI.

To zdjęcia, które wykonali lekarze – lekarze członkowie towarzystwa fotograficznego – w czasie pandemii. Tak o tej wystawie pisze profesor Maurizio Iazeolla – Prezydent Włoskiego Towarzystwa Medyków Fotografów: „Wszystkim tym, którzy wierzą, że jesteśmy u schyłku Fotografii, polecam przeczytać krótkie dzieło Gigliola Foschi zatytułowane „Fotografie ciszy” (2015).

„Celem wystawy fotograficznej, w szczególności tej prezentującej temat pandemii koronawirusa, który to przedstawiono już na miliardach fotografii na całym świecie, jest więc wyekstrahowanie niewielkich momentów rzeczywistości – dokładnie ułamków sekund – z nieprzerwanego i… nurtu obrazów, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić i który często postrzegamy powierzchownie, bez chwili refleksji, ponieważ nie mamy ani czasu, ani wystarczającej wiedzy by spojrzeć poza to , co nas otacza. Ta idea bierze się z podwójnie uprzywilejowanej pozycji Autorów przedstawianych dzieł: pozycji Medyków walczących z chorobą na pierwszej linii frontu, niosącej walor profesjonalizmu, etyki i humanizmu, a także pozycji Artystów Fotografików, a więc obdarzeni bagażem wrażliwości na obraz, dzięki której interpretują rzeczywistość zamiast jedynie ją zauważać. Ale przede wszystkim, prezentowanym fotografiom obca jest logika standaryzacji mediów, mają moc przekroczenia muru i rozświetlenia ścieżki ciszy, która wykracza poza ramy codzienności”.

