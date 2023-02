E recepta, e zwolnienie. Miejmy świadomość zagrożeń

„E‑recepta i e‑zwolnienie online to propozycja dla wszystkich osób, które szukają wygodnego i bezpiecznego sposobu na zamówienie recepty i zwolnienia bez wychodzenia z domu” – tak reklamują się liczne w Polsce podmioty, które zajmują się wystawianiem e‑recept i e‑zwolnień. Stosowne dokumenty można tu uzyskać już w czasie kilku minut! I to bez badania lekarskiego.

Sprawie przyjrzała się redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” (DGP) i przy pomocy prowokacji dziennikarskiej pokazała, jak działa ten mechanizm – cykl tekstów autorstwa Pauliny Nowosielskiej ukazywał się w tym dzienniku od 31 stycznia do 7 lutego br. Poniżej, za zgodą redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”, publikujemy fragmenty tych materiałów:

DGP, wtorek 31 stycznia 2023 roku: „Pewna recepta”, „recepta online”, „lekarz 24” – (…) to strony, za których pośrednictwem można błyskawicznie uzyskać receptę lub zwolnienie lekarskie. Bez oglądania lekarza. Sprawdziliśmy: w nieco ponad godzinę dostaliśmy receptę (65 zł) i zwolnienie z pracy (99 zł).

(…)Lekarz, który wystawił receptę, nie ma sobie nic do zarzucenia. Podobnie prezes firmy, która prowadzi stronę. „– Ja zajmuję się organizacją pracy, lekarz odpowiada za to, pod czym się podpisuje – mówi przedsiębiorca” – czytamy w DGP.

„Naczelna Izba Lekarska proceder zna, wystosowała petycję do resortu zdrowia o podjęcie pilnych działań, żeby ukrócić taką działalność. – To nadużycie przepisów, które miały swoje uzasadnienie w czasie pandemii. Dziś to szara strefa – mówi Łukasz Jankowski, prezes NRL. Przekonuje, że działania z zakresu telemedycyny absolutnie nie zwalniają lekarza z obowiązku zbadania pacjenta. Gdy nie ma możliwości kontaktu twarzą w twarz, tym większej staranności wymaga zebranie wywiadu medycznego”.

Dziennikarka „Gazety Prawnej” Paulina Nowosielska dotarła do prezesa firmy stojącej za portalem, za pośrednictwem którego otrzymała e‑receptę i e‑zwolnienie. Usłyszała, że on jedynie jest organizatorem pracy lekarzy, a za konsekwencje wystawiania recept bez badania i konsultacji pacjenta, odpowiada lekarz, bo to na nim spoczywa odpowiedzialność za wszystko, pod czym się podpisze.

Łukasz Jankowski, prezes NRL, komentuje (za DGP z 31 stycznia br.): „– W sprawie takiej działalności podmiotów pisaliśmy już do premiera, a także do resortu zdrowia. Oczywiście w alarmującym tonie. MZ powołało zespół roboczy w celu wypracowania rozwiązań, ale na razie bez odzewu”.

O komentarz został przez gazetę poproszony też mec. Karol Kolankiewicz, prezes Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia, który tak mówi o potencjalnej odpowiedzialności karnej i zawodowej (za DGP z 6 lutego br.): „– Poświadczenie przez lekarza nieprawdy, m.in. co do przeprowadzenia wywiadu w drodze rozmowy telefonicznej, gdy takiej rozmowy nie było, wpis nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia pacjenta i zgłaszanych dolegliwościach czy wydanie zaleceń po wystawieniu recepty, gdy takie nie zostały przekazane, może stanowić przestępstwo z art. 271 k.k. Poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej może skutkować odpowiedzialnością za przestępstwo (nie tylko za poświadczenie nieprawdy, lecz także za przestępstwo łapownictwa z art. 228)”.

Warto też dodać, że poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich lub w innych dokumentach medycznych, nawet pod presją pacjenta, stanowi naruszenie Kodeksu etyki lekarskiej.

Obowiązujące dziś przepisy umożliwiają lekarzowi badanie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość – ale NIE ZNOSZĄ OBOWIĄZKU jego przeprowadzenia!

Po publikacjach w DGP sprawą zajmują się już eksperci Naczelnej Rady Lekarskiej, ZUS i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Dariusz Samborski, wiceprezes ORL w LIL i członek Prezydium NIL: – Ubolewamy nad tym procederem, tym bardziej że już od dłuższego czasu zarówno Lubelska Izba Lekarska jak i Naczelna Izba Lekarska zabiegają o uszczelnienie systemu teleporad. I żeby była jasność: nie jesteśmy przeciwko e‑receptom i e‑zwolnieniom! Pandemia pokazała, jak bardzo to rozwiązanie jest potrzebne. Obecnie jednak ten mechanizm stał się polem do nadużyć, a my chcemy, aby koleżanki i koledzy mieli świadomość, jakie się z tym wiążą dla nich zagrożenia. Nie tylko zawodowe. My, lekarze, mamy pacjenta zbadać i leczyć, a nie uszczęśliwiać! Do kogo będzie miał pretensje pacjent (i jego rodzina), a także opinia społeczna, kiedy zaordynowany lek zaszkodzi pacjentowi? Nie do siebie. Winny będzie lekarz. Prawo wykonywania zawodu to przywilej, ale też odpowiedzialność. To nasza, lekarzy, wizytówka. Miejmy tego pełną świadomość.

Opr. aa

2023-02-09

