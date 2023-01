UNICEF dla każdego dziecka

Specjalistyczny sprzęt USG do badania gałki ocznej i oczodołu trafił do Kliniki Okulistyki Ogólnej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Nowoczesna, wysokiej klasy aparatura to dar Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

– Ten sprzęt do „mercedes” wśród tego typu aparatury – podkreślał prof. Robert Rejdak kierownik kliniki okulistyki – Będzie wykorzystywany do badań okulistycznych, pozwoli na pełną i szeroką diagnostykę najcięższych schorzeń gałki ocznej i oczodołu naszych pacjentów, którymi są osoby z naszego regionu i z całej Polski a także zza granicy.

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie na Oddziale Okulistyki Dziecięcej udzielono pomocy dwadzieściorgu dzieciom poszkodowanym podczas wojny, wiele z nich przeszło nawet kilka operacji. Najbardziej znanymi pacjentami byli – dziś już 6‑letni braci bliźniacy – Timur i Nazar i ich matka Olena.

Dostawa sprzętu do lubelskiego szpitala klinicznego to tylko jedno z działań UNICEF na Lubelszczyźnie. Wczoraj z tej okazji w Lublinie gościła Yuliia Hudz przedstawicielka organizacji i koordynatorka pomocy UNICEF dla Lublina, która dostarczając aparaturę o wartość blisko 145 tys. zł, wyraziła nadzieję, że skorzysta z niej jak najwięcej dzieci z Ukrainy, Polski i innych krajów.

O tym, że lubelscy okuliści pomagają Ukraińcom – nie tylko rannym i poszkodowanym w czasie działań wojennych, przypomnieli uczestnicy konferencji prasowej przypominając o intensywnej współpracy, utworzonym „telemoście” na linii Lublin‑ Lwów, który pozwala nawet na żywo kierować operacjami w szpitalu we Lwowie z Lublina.

Trzeba też zaznaczyć, że UNICEF przekazał dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie 20 pomp insulinowych o wartości 108 tys. zł. Zaplanowano także dostawę m.in. komory inhalacyjnej i inhalatorów pneumatycznych.

Łączna wartość pomocy rzeczowej i finansowej UNICEF dla Lublina, tylko w pierwszym etapie wynosi aż 19 milionów złotych. W kolejnych miesiącach 2023 roku zaplanowana jest dalsza współpraca.

2023-01-05

