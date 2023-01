Studenci grają z WOŚP i walczą z sepsą

Studenci, którzy chcą wspomóc tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Światecznej pomocy mogą wziąć udział w licytacjach w ramach akcji „Medyczna WOŚP” IFMSA‑Poland Oddział Lublin we współpracy z Centrum Wolontariatu UMLub.

Do wygrania 5 voucherów na warsztaty organizowane przez team SCOME! Voucher upoważnia do wcześniejszych zapisów, co gwarantuje miejsce na warsztatach. Z voucherem udział w warsztatach może wziąć każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie tylko członkowie IFMSA‑Poland. Vouchery są ważne do końca roku akademickiego 2022/2023.

W celu zrealizowania vouchera można się kontaktować z LOME Adamem Jakubasem mailowo (lome@lublin.ifmsa.pl) lub na Messengerze

Utworzono 5 różnych licytacji, każda z nich dotyczy jednego vouchera.

Zdrowie Publiczne IFMSA‑Poland

WOŚP

SCOME Edukacja Medyczna

2023-01-26

