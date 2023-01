Nos, chłód i patogeny

Badania wykazały, że niższe temperatury prowadzą do osłabienia odpowiedzi immunologicznej komórek jamy nosowej na wirusy. To może wyjaśniać dlatego jesienią i zimą jest tyle infekcji.

Obniżenie temperatury w nosie może sprzyjać osłabieniu mechanizmów obronnych przed wirusami – podkreśla w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster‑Ciesielska z UMCS, która przypomina, że mechanizmy odpornościowe jamy nosowej chronią nas przed patogenami, jednak wpływ na ich skuteczność może mieć temperatura.

– Na przykład, gdy temperatura otoczenia wynosi 4 st. Celsjusza to wewnątrz nosa mamy ok. 32 st. C. Badania wykazały, że niższe temperatury prowadzą do osłabienia odpowiedzi immunologicznej komórek jamy nosowej na wirusy, co wyjaśnia, dlaczego ludzie są bardziej podatni na infekcje górnych dróg oddechowych jesienią i zimą – wyjaśniła prof. Szuster‑Ciesielska.

Przytacza wyniki badań prowadzonych jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy podczas hodowania w laboratorium rotawirusów zaobserwowano, że namnażają się one silniej w temperaturach nieco niższych (33–35 st. C) niż w wyższych temperaturach ciała.

– Wykryto również, że przyczyną lepszej replikacji wirusów jest po prostu osłabienie naszych mechanizmów odpornościowych, a w tym przypadku chodziło konkretnie o niższą produkcję interferonu, tj. nasze naturalne białko przeciwwirusowe – precyzuje ekspertka.

Przywołała kolejną pracę naukową, która opisywała mechanizm odpornościowy w jamie nosowej, który polega na złuszczaniu przez komórki pęcherzyków i dodała, że jest to naturalny proces fizjologiczny.

– Te pęcherzyki przenoszą różny ładunek między komórkami np. białka, kwas nukleinowy, enzymy – tworzą taką sieć komunikacyjną. Natomiast mogą też chwytać w pułapkę wirusy i je unieruchamiać, powodując, że wirusy nie trafiają do innych zdrowych komórek. Okazało się, że w niższej temperaturze odsetek uwalnianych pęcherzyków był zdecydowanie mniejszy – przekazała profesor z UMCS.

Podsumowując, prof. Szuster‑Ciesielska podkreśliła, że obniżenie temperatury w nosie może sprzyjać osłabieniu mechanizmów obronnych przed wirusami, stąd infekcje częściej atakują nas w jesień czy zimę.

2023-01-16

